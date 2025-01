VLEN: Shqiptarët tani e dinë, ne jemi zëri i vërtetë i interesave të shqiptarëve dhe aleancave me SHBA-të!

Nga koalicioni VLEN kanë deklaruar se liderët e tyre me pranin në inaugurimin e presidentit Trump po dëshmojnë fuqishëm përkushtimin e tyre për interesat e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut.

“Kjo pjesëmarrje madhështore në kryeqendrën botërore, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një moment historik që tregon lidhjet tona të ngushta me demokracinë perëndimore dhe vlerat e saj.

VLEN është aty për të treguar se shqiptarët janë dhe mbeten pro-amerikanë, të lidhur ngushtë me parimet e lirisë dhe drejtësisë që përfaqëson SHBA. Por kjo dashuri për Amerikën shpesh është keqpërdorur nga disa politikanë të pandershëm, që kanë shfrytëzuar këtë ndjenjë fisnike për të pasuruar veten dhe për të shkelur mbi interesat e popullit.

Shqiptarët tani e dinë, VLEN është zëri i vërtetë i interesave të shqiptarëve dhe aleancave me SHBA-të!

Koalicioni VLEN është forca që po sjell ndryshimin e vërtetë dhe është shpresa për të ardhmen e shqiptarëve!

Të gjithë e dinë tani se me VLEN, shqiptarët do të kenë një të ardhme të ndritur!”, kanë deklaraur nga VLEN.

