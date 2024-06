Hasani: Meritat për tu zgjedhur një kryeparlamentar në këtë formë demokratike me këto vota i takojnë BDI-së

BDI gjithmonë e ka promovuar bashkëjetesën dhe barazinë mes qytetarëve. Këtë e tha deputeti, Ilir Hasani në emisionin “Intervistë në SHENJA”.

Ai tha se ai kur ka ardhur në qendrën klinike ka qenë i vetmi shqiptarë, por që sot ligjërojnë aty.

“Sot, Afrim Gashi është zgjedh pa fije floku pa i munguar, dmth meritat për tu zgjedhur një kryeparlamentare në këtë formë demokratike me këto vota i takojnë edhe sado pak BDI-së dhe historisë”, deklaroi Ilir Hasani.

Ai tha se viktima e fundit e ngritjes së çështjes nacionale në bllokun maqedonas ka qenë LSDM.

“Njerëzit kanë humbur jetë për ideale, njerëzit kanë dhënë trup, kanë rrezikuar kokat për ideale, dhe po e humbshe një pushtet. Ajo është për mua, herë pas here ndjehem edhe mirë, sepse them se si do të isha ndjerë në këtë qeverisje e cila momentalisht në ditët e parë është shfaqur si ultranacionaliste me të gjitha nishanet se do vazhdoje”, u shpreh Hasani.

Hasani tha se ehde pas mbarimit të fushatës po vazhdon fushata ultranacionaliste edhe pas mbarimit të fushatës.

