BOTA NË FOKUS | Shpirti i rezistencës që nuk thyhet!

-Martirizimi i vëllait tonë, liderit Yahya Sinwar… vetëm sa do të rrisë forcën dhe vendosmërinë e Hamasit dhe rezistencës sonë”, tha rezistenca palestineze në Gaza.

-“Ne kishim shpresuar, me të vërtetë gjatë gjithë kësaj, se çlirimi nga Sinwar do të ishte pika e kthesës ku do të përfundonin luftërat … ku të gjithë do të ishin gati të ulnin armët. Duket se kemi gabuar edhe një herë”, tha diplomati.

-Sinwar u vra gjatë një beteje me armë të mërkurën nga trupat izraelite fillimisht të pavetëdijshëm se kishin kapur armikun e tyre numër një, thanë zyrtarët izraelitë.

-Izraeli tani ka vrarë disa nga udhëheqësit kryesorë të Hamasit dhe brenda pak javësh i ka prerë kokat e udhëheqjes së Hezbollahut, kryesisht përmes sulmeve ajrore.

-Irani nuk tregoi asnjë shenjë se vrasja e Sinwar do të ndryshonte mbështetjen e tij. “Fryma e rezistencës do të forcohet”, tha misioni i saj në Kombet e Bashkuara.

