BOTA NË FOKUS | Mashtrimi i shekullit – sionizmi, antisemitizmi dhe kolonializmi

-Ndërsa sionistët e shihnin antisemitizmin si një simptomë, nëse jo një diagnozë, të çështjes hebraike, ata ofruan sionizmin si kurën përfundimtare që do të çrrënjoste njëherë e përgjithmonë antisemitizmin në Evropë.

-Sionizmi mund të realizohej vetëm përmes një projekti pushtues-kolonial, të cilin themeluesit e tij e kuptuan se ishte i arritshëm vetëm përmes një aleance me fuqitë koloniale.

-Në vitet e tij të hershme, sionizmi hebre, së bashku me sponsorët e tij të krishterë evropianë, do të thirreshin në pohimin protestant mijëvjeçar se hebrenjtë evropianë ishin të lidhur historikisht dhe gjeografikisht me Palestinën, së cilës ata duhet të “ktheheshin”.

-Antisemitizmi i sponsorizuar nga shteti do të ishte më i dobishëm për sionizmin. Në të vërtetë, udhëheqësit sionistë e pranuan me vetëdije se antisemitizmi shtetëror ishte thelbësor për projektin e tyre kolonial.

-Babai i sionizmit, Theodor Herzl do të shkruante në Ditarët e tij se “anti-semitët do të bëhen miqtë tanë më të besueshëm, vendet antisemite aleatët tanë”.

Avdi Bakiju /SHENJA/



MARKETING