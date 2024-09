Zëvendëskryeministri i parë Izet Mexhiti për vizitë zyrtare në SHBA

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Izet Mexhiti po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të merr pjesë në Mbledhjen e 79-të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

Gjatë qëndrimit në Nju Jork, zëvendëskryeministri i Parë Mexhiti do të realizojë takime me personalitete ameirkane, si dhe do të ketë takime me organizata të diasporës që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Zëvendës kryeministri i Parë Mexhiti, në Nju Jork ka udhëtuar me delegacionin e lartë shtetëror, që do të jetë pjesë e punimeve në mbledhjen e 79-të të Asamblesë së OKB.

MARKETING