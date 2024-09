VLEN: LSDM dhe BDI sillen sikur të ishin 9 vjet në opozitë e jo 90 ditë

Nuk ka nënvlerësim më të madh të opinionit se sa të akuzosh Qeverinë e re të VMRO-DPMNE-së dhe VLEN-it për vendimin e BE-së për ndarjen e Shqipërisë, thuhet në reagimin e VLEN-it.

“Nëse do t’i kishim nisur ndryshimet kushtetuese atë ditë kur u bë konstituimi i përbërjes së re parlamentare, ato nuk do të ishin përfunduar deri në nëntor, sepse procedura zgjat gjashtë muaj.

Kjo do të thotë se vendimi i BE-së për ndarjen e Shqipërisë dhe Maqedonisë është përcaktuar gjatë mandatit të Qeverisë së kaluar të LSDM-së dhe B DI-së, të cilët dështuan të sjellin Gruevskin për t’ju siguruar shumicën e dy të tretave për përfshirjen e bullgarëve në

Kushtetutë.

Do të ishim shumë të lumtur nëse vendimi i ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-së për hapjen e kapitullit të parë me Shqipërinë do të zbatohej edhe për Maqedoninë.

Progresi ynë drejt anëtarësimit të plotë në BE sërish është ngadalësuar për shkak të çështjeve bilaterale dhe korrupsionit masiv të atyre që me vite e përdornin retorikën evropiane për manipulime të përditshme.

Megjithatë, presim që vendimi i BE-së për Shqipërinë të shërbejë si një stimul për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme në kohën më të shkurtër të mundshme, e cila do të ofrojë garancitë e duhura për miratimin e amendamenteve kushtetuese.

Koalicioni VLEN mbetet i përkushtuar ndaj përshpejtimit të procesit të integrimit dhe zbatimit të reformave të domosdoshme për t’i përmbushur standardet më të larta evropiane.

Koalicioni VLEN nuk do të ndalet derisa Maqedonia të marrë vendin e saj të merituar në Bashkimin Evropian.

Do të vazhdojmë të luftojmë për të ardhmen evropiane të vendit, duke i lënë pas manipulimet dhe korrupsionin e së kaluarës.

Evropa na pret – dhe ne jemi gati ta realizojmë këtë vizion!”, thuhet në reagimin e koalicionit në pushtet VLEN.

