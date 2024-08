VLEN: BDI po përdor skemat e Vuçiqit

Koalicioni i partive shqiptare VLEN thotë se po vazhdon siç thonë, sjellja destruktive e BDI-së. Në një kumtesë me shkrim, akuzojnë për abuzim masiv të Artan Grubit, Omer Bunjakut dhe Muhamed Sejdinit me FFM-në dhe për tentim për destabilizim nëpërmjet përleshjeve ndëretnike që thonë se po testohen nëpërmjet tifo grupeve, ngjashëm sikur me incidentin e fundit në Strumicë.

“Sjellja destruktive e BDI-së po vazhdon. Që nga dje, në përpjekjet për të krijuar tensione etnike, Artan Grubi dhe klika e tij kanë abuzuar me FFM-në, të udhëhequr nga Muhamed Sejdini. Qëllimi i udhëheqjes kriminale të BDI-së është të përpiqet të shpëtojë nga përgjegjësia penale për korrupsionin politik masiv dhe të mbrojë pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme nga populli shqiptar.

Në vend që të bëjnë sehir, BDI-ja duhet të përgjigjet menjëherë: A është e vërtetë që, nën urdhrat e Artan Grubit dhe Omer Bunjakut, në ndeshjen ndërmjet FK Brera dhe FK Shkëndija në Strumicë është testuar një plan i BDI-së për të krijuar tensione përmes incidenteve në ngjarje sportive? A e ka zgjedhur me qëllim dhe në mënyrë të vetëdijshme Muhamed Sejdini, president i FFM-së dhe i arrestuar gjatë fushatës zgjedhore për blerje votash për BDI-në, një delegat të tillë për këtë ndeshje, për të kërkuar nga policia largimin e tifozëve që kishin shfaqur flamurin shqiptar? A planifikon BDI-ja, duke ndjekur skemat e Vuçiqit, të shkaktojë përplasje ndërmjet grupeve të ndryshme të tifozëve dhe tensione ndërmjet nxënësve të shkollave të mesme dhe studentëve në periudhën e ardhshme?

Çfarë është i gatshëm të bëjë Artan “Belivuku”?

VLEN apelon që shqiptarët të mos bien pre e këtyre provokimeve. BDI-ja nuk i mbron simbolet e identitetit kombëtar shqiptar, por e përdhos flamurin e shenjtë shqiptar nga frika e përgjegjësisë për skandalet e

korrupsionit, siç janë Soaravia, bizneset e lojërave të fatit dhe tenderët e paligjshëm. Detyra jonë është të paralajmërojmë opinionin dhe të garantojmë sigurinë e qytetarëve. Politika duhet të jetë jashtë sportit. Grupet e tifozëve të klubeve sportive shqiptare janë një segment i rëndësishëm i shpirtit sportiv të shoqërisë. Prandaj, i ftojmë ata të jenë veçanërisht të kujdesshëm në periudhën e ardhshme që të mos përfshihen në skenarët e Bashkimit Antidemokratik për Dezintegrim”, shkruan në reagimin e VLEN.

