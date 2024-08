(VIDEO) VMRO: Ish ministrja ka përdorur paratë e shtetit për çorape, arusha, Konstadinova: Nuk është nënshkrimi im!

Me fletëudhëtimin “Bisera Antoineta” ka dorëzuar në zyrën e kontabilitetit në Ministrinë e Kulturës faturat që i ka mbuluar me para publike, nga të cilat shihet se ka paguar me para të buxhetit çorape, valixhe dhe arusha-lodër. Kjo është fatura për një valixhe Samsonite Crossover 9.7 prej 59 funte. Këtë faturë e ka dorëzuar personalisht Bisera Antoineta në departamentin e kontabilitetit në Ministrinë e Kulturës dhe ky është nënshkrimi i saj, thotë Mile Lefkov, deputet i VMRO-DPMNE-së.

MILE LEVKOV, DEPUTET I VMRO-DPMNE-SË

“Bisera Antoineta i ka blerë valixhet më 26.10.2023 dhe kjo shihet nga kjo faturë ku figuron si blerëse dhe të cilën e ka firmosur kur i ka dorëzuar në Ministrinë e Kulturës për të justifikuar paratë e shpenzuara. Shkojmë me faturën tjetër, për 219 funte dhe valixhen më të madhe rrotulluese Samsonite Upscape dhe kjo faturë tregon se Biserra Antoinette është blerësi dhe kjo faturë tregon se ajo e bëri blerjen më 26 tetor 2023”.

I menjëhershëm ishte reagimi i ish ministres së kulturës e cila falënderon VMRO-DPMNE-në që siç thotë ajo ka konfirmuar që janë manipulues dhe se emri i saj shërben për të defokusuar mosveprimin e tyre të dështuar. Ajo thotë se nënshkrimi në fatura nuk është i saj.

BISERA KONSTADINOVSKA STOJÇEVSKA, ISH MINISTRE E KULTURËS

“ Nënshkrimi në llogari nuk është i imi dhe kjo mund të vërtetohet lehtësisht dhe tre të tjerat janë pa nënshkrim. Pyes veten se kush do t’ju besojë faturave të rreme, pa nënshkrimin tim, duke ditur procedurat për mbylljen e një porosie udhëtimi. Kolegu Lefkov nuk tha nëse ka përcaktuar një medium ku do të ballafaqohemi me faktet dhe do të shqyrtojmë shpenzimet për udhëtimet e mia”.

Kryeministri Hristijan Mickoski i pyetur sot lidhur me këtë tha se pret që prokuroria të hetojë këtë rast dhe shumë raste të tjera që siç thotë ai deri më tani kanë qenë të paprekshme.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

