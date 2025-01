(VIDEO) VLEN: Ne siguruam marrëveshjen për “one stop shop” me Kosovën

Koalicioni VLEN ka deklaruar se ata me qeverisjen serioze e të përgjegjshme brenda pak muajve arriti të nënshkruaj marrëveshje për one-stop shop me Kosovën, e cila së shpejti do të hyjë në fuqi. Sipas koalicionit të partive shqiptare në pushtet, kjo do të ofrojë mundësi të reja të lëvizjes së njerëzve dhe mallrave, ku do të jetë fitimprurëse për qytetarët dhe dyja vendet.

Koalicioni VLEN

“BDI, marrëveshje për one-stop shop nënshkruante me Serbinë. Ne kujtojmë qytetarët se ishte pikërisht Bujar Osmani apo i njohur si dosti i Daçiqit, sa ishte në krye të OSBE-së përdori këtë organizatë për ta dëmtuar Kosovën dhe interesin shqiptarë në rajon. Ai hartoi një plan 9-pikësh, ku në Kosovë ka ngritur shqetësime të mëdha. Plani përfshinte masa të ashpra kundër Kosovës krykëput, dhe i shtonte barrën Kosovës në negociata me Serbinë”

Sipas VLEN-it, marrëdhëniet me Kosovën janë në nivelin më të kënaqshëm si asnjëherë më parë, ndërkohë që vizita e parë zyrtare në vend ishte nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe mbledhja e parë ndërqeveritare u bë me Kosovën në Prishtinë. Sipas tyre, këto janë shenja të mjaftueshme për të treguar orientimin politik të kësaj qeveria. VLEN është e angazhuar për forcimin e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve mes dyja shteteve. E ardhmja e shqiptarëve është e lidhur me zhvillimin e bashkëpunimit rajonal. VLEN është e fokusuar në krijimin e mundësive për avancimin e marrëdhënieve mes shqiptarëve, pasi besojmë se kjo është mundësia e vetme të ecim para”, thuhet në reagimin e VLEN-it.

/SHENJA/

