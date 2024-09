(VIDEO) Taravari dhe Fronti Europian përplasen për heqjen e shqiptarëve nga puna

Ministri i shëndetësisë Arben Taravari përmes një postimi në profilin e tij në FB ka reaguar rreth largimit masiv të shqiptarëve nga puna duke akuzuar ish partitë në pushtet se i kanë mbajtur me kontrata dhe se tani më ka kaluar koha e punësimeve etnike.

“Një nga fenomenet më të shëmtuara të regjimit që iku, ishin të famshmet Kontrata! Duke përdorur varfërinë e njerëzve, ata i joshën me këto marrëveshje të shëmtuara gjoja pune, duke i instruktuar madje që as mos të paraqiteshin fare në vendin e punës. Kjo masakër dhe tallje me dinjitetin e njerëzve, ky implikim direkt në krim pasiv, është nga më mizorët që ky grup kriminal ka bërë”.

Taravari shkruan se duke i kërkuar vota si shkëmbim, duke i premtuar që kontratat 6 mujore, pas zgjedhjeve do të ktheheshin në “vendime” pune, ata luajtën pa asnjë skrupull dhe me dinjitetin e njerëzve. Sipas tij nëse sot ka 10 kontrata të ndërprera, nëpërmjet konkurseve dhe aftësive ne kemi pranuar 60 të punësuar të rinj.

“Dhe sa për këtë ndarjen etnike gjoja në punësime, nuk kam dashur të flas sepse mendoj se tani ka ikur koha e vjetër ku njerëzit dalloheshin etnikisht. Por nëse kjo ndihmon deklaroj se kemi punësuar shumë shqiptarë dhe do të punësojmë edhe më shumë!”.

Pas postimit të Taravarit ka reaguar Fronti Europian, I cili e akuzon Taravarin se është në vijë me Mickoskin, Stoilkoviçin dhe Dimitrievskin kundër përfaqësimit të drejtë.

“Për herë të parë nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Ohrit, një politikan që i thotë vetes shqiptar del publikisht kundër përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në administratën publike dhe shtetërore”.

Arben Taravari në postimin e tij në Facebook thotë se ka ikur koha kur njerëzit dalloheshin në baza etnike gjatë punësimeve, duke tentuar të arsyetojë ndërperjen e kontratave dhe largimin e qindra shqiptarëve nga institucionet shtetërore”.

Sipas Frontit Europian, Arben Taravari në vend që të ndalojnë hovin e VMRO-së dhe ZNAM-it për deshqiptarizimin e shtetit, ai merr rolin e argatit dhe arsyeton veprimet e tilla antishqiptare. Fronti Europian kërkon publikisht nga përfaqësuesit e tjerë të koalicionit vLEN që të deklarohen, a pajtohen me qëndrimin e Taravarit apo distancohen prej tij? /SHENJA/

