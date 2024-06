(VIDEO) Me 74 vota “për” dhe 24 “kundër” kuvendi ka miratuar nevojën për ndryshimet ligjore për riorganizimin e ministrive

Me 74 vota “për” dhe 24 “kundër”, Kuvendi ka miratuar nevojën për ndryshimet ligjore për riorganizimin e ministrive. Deputetët që votuan kundër nga LSDM dhe partia E Majta kërkuan tërheqjen e amendamenteve të propozuara, me arsyetimin se ligje të tilla sistematike nuk duhet të miratohet pas një procedure të përmbledhur. Mickoski, i cili nga dje është mandatar për përbërjen e qeverisë së re, duke kërkuar mbështetje për ndryshimet ligjore, tha se ato janë të nevojshme për shkak të reformave në administratë dhe për zgjidhjen e problemeve reale të qytetarëve.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYETAR I VMRO-DPMNE

“Koalicioni “Për Maqedoninë tuaj” ka marrë përsipër të ndërmarrë aktivitete që kanë për qëllim rishikimin dhe racionalizimin e rregullimit të organeve të administratës shtetërore me mundësinë e bashkimit ose shfuqizimit të organeve të caktuara shtetërore. Sot këtë po e bëjmë edhe përmes këtij Propozimi për ndryshimin e ligjit, i cili pres që të miratohet në një kohë sa më të shkurtër sipas mundësive të rregullores”.

Sipas Propozimit të Mickoskit, Ministrisë së Ekonomisë do t’i shtohet segmenti i punës, ndërsa Ministria e mëparshme e Punës dhe Politikës Sociale do të jetë Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë. Agjencia për Rini dhe Sport nuk do të ekzistojë dhe do të ketë një ministri të veçantë për sportin. Një pjesë e kompetencave të mbajtura më parë nga Ministria e Ekonomisë në fushën e minierave dhe energjisë do të jenë pjesë e kompetencave të Ministrisë së re të Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale. Kompetencat për turizmin do të jenë nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Ndër të tjera do të krijohet një ministri e dixhitalizimit, e cila do të trashëgojë përgjegjësitë e ministrisë së mëparshme për teknologjinë e informacionit dhe administrimin dhe ministria e re do të jetë administrata.

Ndërkaq, në orët e pasdites do të mblidhet Komisioni kuvendor për Sistem Politik dhe Komisioni Ligjvënës Juridik për të diskutuar mbi çështjen në fjalë, ndërsa më pas përfundimit të procedurave, pritet të votohet në seancë plenare.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING