(VIDEO) Fronti Evropian miratoi Deklaratën Politike mbi legjitimitetin etnik që buron nga zgjedhjet

Fronti Evropian miratoi dhe nënshkroi Deklaratë politike mbi legjitimitetin etnik zgjedhor. Në mbledhjen e mbajtur në Tetovë, me pjesëmarrje të organeve partiake, por edhe përfaqësuese në pushtetin qëndror, legjislativ dhe lokal, të partive politike që janë pjesë e Frontit Europian, u diskutua për situatën politike pas zgjedhore dhe me unanimitet të plotë u miratua Deklarata politike. Ajo siç bëri me dije kryetari i BDI-së Ali Ahmeti, do ju dërgohet të gjitha institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.

Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së

“Ne, kryetarët e partive politike në kuadër të Frontit Europian, në seancën e sotme të përbashkët të organeve tona më të larta partiake dhe përfaqësuese në organet ekzekutive, legjisltative dhe komunale të vendit tonë, të mbajtur sot më 2 qershor 2024, në Tetovë, miratojmë: DEKLARATË POLITIKE”.

Ahmeti thekson se po cënohet Marrëveshja e Ohrit dhe se partnerët koalicionies duhet të caktohen nga vullneti i dy komuniteteve më të mëdha në vend.

Ali Ahmeti, kryetar i BDI-së

“Partnerët koalicionues qeverisës duhet të përcaktohen nga vullneti politik i dy komuniteteve më të mëdha në vend, shqiptarëve dhe maqedonasve, si dhe përfaqësuesve legjitim të komuniteteve tjera të shprehur në zgjedhje të lira, fer dhe demokratike, e drejtë kjo zakonore e zbatuar në vendin tonë që mundëson legjitimitet, demokraci funksionale, kohezion shoqëror, konsensualitet dhe përfaqësim të drejtë në vendimmarrje”.

Mbledhja e sotme, e dyta me radhë e Frontit kishte në rend dite dy pika, situata politike në vend, ku liderët e 9 partive të koalicionit shfaqën pikëpamjet e tyre për ndodhitë pas zgjedhore dhe pika e dytë ishte miratimi dhe nënshkrimi i Deklaratës politike. Liderët e partive të Frontit konstatuan se po disrespektohet legjitimiteti i votës shqiptare dhe i komuniteteve pakicë në vend dhe se mos respektimi i legjitimitetit mundëson etablimin e hegjemonisë etnike dhe paraqet poshtërësim ndaj shqiptarëve, turqve, romëve, boshnjakëve dhe të tjerëve.

Emine Ismaili /SHENJA/

