Tre mjekë ndërruan jetë në aksidentin e sotëm në rrugën Manastir – Prilep

Në aksidentin e rëndë që ndodhi sot në rrugën Prilep – Manastir kanë ndërruar jetë tre mjekë, një radiolog, gjinekologu dhe teknologe radiologjike.

Për vdekjen e tyre përmes rrjeteve sociale ka njoftuar edhe Lidhja e praktikantëve dhe mjekëve të rinj.

“Dr Aleksandar Risteski, radiologu i njohur, spec. gjinekologu dr. Nikolla Vasileski dhe radioteknologia Fançe Jovanoska kanë humbur jetën në një aksident të rëndë trafiku mëngjesin e sotëm duke ardhur nga vendet e tyre të punës nga Prilepi. Ekipi drejtues dhe i gjithë stafi i spitalit “Plodnost” e pritën me mosbesim gjatë ditës së sotme lajmin dhe me pikëllim të thellë shprehin nderimet për kolegët që humbën jetën”.

“I shprehim ngushëllimet më të thella familjeve të kolegëve tanë për humbjen e parakohshme të anëtarëve të tyre. Secili prej tyre kishte vendin e vet të veçantë në spitalin tonë dhe në zemrat tona. Dr. Aleksandar Risteski ishte një markë më e mirë në radiologjinë e Maqedonisë, por edhe në botë. Krahu i djathtë dhe bashkëpunëtorja e tij, teknologia radiologjike Fançe Jovanoska, ishte pjesë e pandashme e Departamentit të Diagnostifikimit me rreze X. Spec. gjinekologu Dr. Nikolla Vasileski prej vitesh ishte pjesë e ekipit gjinekologjik të mjekëve në spitalin tonë. Spitali “Plodnost” denjësisht do t’i kujtojë gjithmonë veprat e tyre, por edhe buzëqeshjen, fjalët e ngrohta dhe zemrat e hapura gjithmonë për pacientët dhe kolegët. Kontributi i tyre do të mbahet mend përgjithmonë dhe do të gdhendet në historinë e mjekësisë”, tha Tashe Trpçevski, menaxher i spitalit ku kanë punuar mjekët.

