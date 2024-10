Taravari për vdekjen e vajzës 14 muajshe: Do kryhen hetime urgjentisht, nëse ka faj njerëzor, përgjegjësit do përgjigjen!

Ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari në rrjestin social facebook është deklaruar për rastin e vdekjes së vajzës 14-muajshe e cila humbi jetën në Klinikën e Fëmijëve në Shkup.

Ai ka siguruar se hetimet do të kryhen urgjentisht dhe nëse konstatohet përgjegjësi njerëzore, ata do t’i kalojnë Drejtësisë.

“Jam në dijeni për largimin nga jeta të bebes 14 muajshe. Rasti më ka prekur shumë!

Duke shprehur ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes, siguroj të gjithë ata që si unë janë trishtuar realisht por edhe ata që paturpësisht përdorin fatkeqsi të tilla për pikë politike se;

Do të kryhen të gjitha hetimet urgjentisht!!!

Pa asnjë dyshim, në mënyrë absolute nëse ka faj njerëzor, përgjegjësit do t’i kalojnë Drejtësisë!”, shkroi Taravari në Facebook.

