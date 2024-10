Taravari për thirrjen e Alisë për bashkim: Ku të vijmë e ku të shkojmë, ku na thirr?!

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, gjatë konventës së gruas së ASH-së, ju përgjigj edhe thirrjes së Ali Ahmetit, që ata të bëhen bashkë. Taravari pyeti se për ku të bëhen bashkë, ku duhet shkuar.

Mes tjerash Taravari tha se kishte skepticizëm për formimin e qeverisë pa Ali Ahmetin, ndërsa kjo tha ai u bë, duke shtuar se BDI do të kalojë shumë vite në opozitë dhe se i duhet të reformohet.

“A e dini ju para se të formohet qeveria na përmendnin telefonin e kuq, Alin do ta thirrin pa Alin nuk bëhet, qeveria u bë pa Alin. Tani na thonë tre mujë, gjashtë muaj, do kalojnë zgjedhjet lokale bashkë me VLEN-in do t’i fitojmë edhe zgjedhjet lokale, pastaj do thonë zgjedhje tjera. Kështu na mbante Menduhi prej 2002-it, se këto zgjedhje, një vjet e tre muj, u bënë 22 vjet.. Alia nuk besoj se duron 22 vjet as BDI-ja, por deri në zgjedhjet lokale le të përgatiten. Ftesës së Ali Ahmetit që na thotë hajdeni na u bashkëngjitni: Ku të vijmë e ku të shkojmë, ku na thirr…S’ka problem, kam thënë që jemi të gatshëm të ulemi, por filloni reformoni brenda, se njerëzi ju dënuan me 107 mijë vota kundër”, deklaroi Taravari, përcjell SHENJA.

MARKETING