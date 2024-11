Taravari, Ahmetit: VLEN dhe BDI do të masin forcat, por në zgjedhje lokale

Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari porositi kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti që më shumë të fokusohet në reformat e partisë dhe adaptimin në opozitë, në vend që të kërkojë zgjedhje.

Në pyetjen e gazetarëve rreth zgjedhjeve të parakohshme vitin e ardhshëm, ministri i Shëndetësisë tha se sigurisht vitin e ardhshëm do të mbahen zgjedhje, por ato lokale.

“Nëse kemi një konsensus më të gjerë dhe jemi të interesuar për parlamentare, ne jemi këtu për të folur edhe për këtë. Por, para pesë – gjashtë muajsh përfunduan zgjedhjet. Kështu që do t’i rekomandoja z.Ahmeti më shumë të fokusohet në reformat në parti dhe në përshtatjen si opozitë, se sa të kërkojë zgjedhje. Sepse nëse ato mbahen sërish vitin e ardhshëm, pastaj përsëri në vitin 2026 sërish do të kërkojë zgjedhje. Kështu që, ne si qeveri njëherë t’i realizojmë projektet që janë premtuar. Një pjesë e tyre tashmë po realizohen”, ka deklaruar Taravari.

