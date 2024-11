Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energjetik i Republikës Maqedonia e Veriut (RKE) miratoi vendim për rritjen e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht me 1.10% në raport me vendimin e datës 08.11.2024.

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 rriten për 0,50 den/litër.

Çmimi me pakicë i EURODIESEL (D-E V) nuk ndryshon.

Çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) rritet për 1,50 den/litër.

Çmimi me pakicë i karburantit M-1 NS rritet për 0,859 den/kg dhe tani do të arrijë në 43,844 den/kg.

Nga data 12.11.2024 ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

EUROSUPER BS – 95 do të shitet për 76.00 (dena/litër)

EUROSUPER BS – 98 do të shitet për 78.00 (dena/litër)

