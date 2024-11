Shkupi dhe Sofja kanë rënë dakord për parametrat teknikë të korridorit 8 hekurudhor

Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur marrëveshje për parametrat teknikë për ndërtimin e hekurudhës së Korridorit 8, njoftoi mbrëmë Ministria bullgare e Transportit, raportojnë mediat bullgare.

Departamenti i atjeshëm saktësoi se në një takim pune në Sofje, përfaqësuesit e dy vendeve ranë dakord që tuneli ndërkufitar “Deve Bair” të ishte më i përshtatshëm për t’u ndërtuar nga një kontraktor.

Sipas njoftimit, për vendimin ka mbështetje nga përfaqësues të Bankës Evropiane për Investime, si dhe të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe gatishmëri për ndihmë në përgatitjen dhe zbatimin e procedurës së tenderit.

“Cila nga palët do të kryejë prokurimin publik për kontraktorin e objektit të tunelit, do të vendoset në bisedimet në vijim me institucionet potenciale financiare”, njoftojnë mediat bullgare.

Edhe nga ministria e Transportit në RMV konfirmojnë se në takim është pranuar nga të dyja palët që i gjithë projekti në seksionin e fazës 3 (seksioni Kriva Palankë – Deve Bair) të rishqyrtohet sepse çmimi aktual është shumë i lartë dhe i paarsyeshëm me synimin për uljen e tij.

Të dy delegacionet ranë dakord gjithashtu që të përdorin vendimin teknik të projektit për tunelin e dorëzuar nga NP Infrastruktura Hekurudhore.

Në takim, thonë nga Ministria e Transportit, u ra dakord që të dy vendet të formojnë grupe pune për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për tunelin.

Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, ditë më parë në profilin e tij në Facebook, e ka cilësuar ndërtimin e autostradës Gostivar-Bukojçan, pjesë e Korridorit 8, si “projektin më të madh në historinë e Maqedonisë”.

