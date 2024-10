SHK “Vizioni M” në kuadër të projektit “Arena e Vizioneve” fillon me ligjëratat interaktive për vitin akademik 2024/25

SHK “Vizioni M” edhe këtë vit akademik do të fillon me ligjëratat interaktive në kuadër të projektit të njohur “Arena e Vizioneve”. Në lidhje me këtë projekt në komunikatën e shkruar në facebook nga kjo organizatë, shkruhet se e ftuara e parë në këtë sesion të ligjëratave është mr. Arta Abdullahu e cila do të fol mbi rëndësinë e shëndetit mental.

Arena e Vizioneve

Me datë 09.10.2024 e mërkurë, fillojmë me ligjeratat interaktive në kuadër të projektit “Arena e Vizioneve” për vitin akademik 2024/25 me personalitete dhe figura të ndryshme për të trajtuar tema nga sfera të ndryshme sociale.

Në seancën e parë kemi të ftuar psikologen mr. Arta Abdullahu me temën: Rëndësia e shëndetit mental.

Ora : 17:30

Vendi: Vizioni M – Tetovë

(përballë New Driver)

