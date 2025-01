Shaqiri: Historia e shqiptarëve në RMV nuk ka filluar asnjëherë me Ahmetin

Deputeti i koalicionit VLEN, Rijad Shaqiri, i është kundërpërgjigjur deputetit të BDI-së, Talat Xhaferi, duke theksuar se historia e shqiptarëve në Maqedoni nuk ka nisur asnjëherë me Ali Ahmetin dhe as nuk përfundon me të. Shaqiri e kritikoi përdorimin e shpërndarë të emrit të Ahmetit, duke theksuar se historia e shqiptarëve në vend është shumë më e hershme dhe përmban procese të shumta që kanë ndodhur shumë para se të lindte Ahmeti.

Në një replike të ashpër, Shaqiri u shpreh se përdorimi i gjuhës shqipe ka qenë më i avancuar që nga Kushtetuta e vitit 1974, sesa ajo që aktualisht BDI pretendohet të ketë arritur. Ai gjithashtu kujtoi Xhaferit se, si kryeministër teknik, vendimet e para që ai ka marrë kanë përfshirë shkarkimin e dy ministrave dhe drejtorëve shqiptarë, duke e quajtur këtë një veprim të dëmshëm për shqiptarët në Maqedoni.

Shaqiri kritikoi gjithashtu që në mbledhjen e parë të Kuvendit, kur Xhaferi ishte në detyrën e kryeministrit teknik, ishte miratuar ligji për branitellat, që tani përpjekjet e BDI-së për ta paraqitur si arritje janë të paqëndrueshme. Ai i kërkoi Xhaferit të shikojë gjërat ashtu siç janë dhe të mos përpiqet të luajë rolin e avokatit të Ali Ahmetit, pasi, sipas Shaqirit, Prokuroria e Lartë ka filluar hetimet ndaj tij.

