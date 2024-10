Salih Murat i përgjigjet Thaçit: Kemi më shumë vota se PDSH-ja!

Përfaqësuesi i Lëvizjes së Turqve të Maqedonisë për Drejtësi dhe Demokraci, Salih Murat i ka reaguar kryetarit të PDSH-së, Menduh Thaçi, i cili gjatë ditës së djeshme deklaroi se partitë turke në Forntin Evropian nuk kanë sjellë numrin e dëshiruar të votave.

“Si Lëvizja për të Drejtat dhe Demokracinë e Turqve të Maqedonisë, ne kemi zhvilluar një fushatë intensive zgjedhore duke arritur tek bashkëkombasit tanë në të gjitha rajonet e vendit tonë. Ne kemi arritur një sukses të rëndësishëm me mbështetjen e komunitetit turk si në zgjedhjet presidenciale ashtu edhe në ato parlamentare. Në fakt, numri i votave që kemi marrë është më i lartë se votat që partia e z. Thaçi ka marrë në të gjithë Maqedoninë.

Secili nga 9 pjesëmarrësit në Frontin Evropian ka dhënë kontribute të vlefshme në këtë sukses. Forca e aleancës sonë vjen pikërisht nga kjo diversitet dhe aftësia e secilit komponent për të mobilizuar bazën e vet elektorale.

Si Lëvizja për të Drejtat dhe Demokracinë e Turqve të Maqedonisë, ne do të vazhdojmë me vendosmëri punën dhe luftën tonë brenda Frontit Evropian. Qëllimi ynë është të përfaqësojmë sa më mirë të drejtat dhe interesat e komunitetit turk në Maqedoni dhe të kontribuojmë në zhvillimin demokratik të vendit tonë”, ka shkruar Salih Murat. /SHENJA/

