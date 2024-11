Regjim i posaçëm komunikacioni sonte në Shkup

Sonte me fillim nga ora 20:45, në stadiumin “Todor Proeski” në Shkup do të luhet ndeshja e futbollit Maqedoni e Veriut – Letoni, në kuadër të Ligës së Kombeve.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se do të ketë regjim të posaçëm të lëvizjes në rrugët afër stadiumit, ndërsa kërkojnë që qytetarët të respektojnë rregullat.

“SPB-Shkup njofton qytetarët e Shkupit se sot me 14.11.2024 (e enjte) për shkak të mbajtjes së ndeshjes ndërkombëtare të futbollit me fillim nga ora 20:45 në arenën “Todor Proevski” në Shkup, Njësia për Siguri në Komunikacionin Rrugor do të ndërmarrë masa për regjim të posaçëm të trafikut në rrugët përreth arenës. SPB-Shkup apelon qytetarët që të respektojnë urdhrat e dhëna nga zyrtarët policorë”, thuhet në njoftimin e MPB-së.

