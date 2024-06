Real Madridi, mbret i Evropës për herë të 15-të në histori

Mund të konsiderohen edhe si kampionët e Evropës. “Galaktikët” e Real Madrid kanë arritur një tjetër sukses në “kontinentin e vjetër”, duke fituar për të herë 15-të, trofeun e UEFA Champions League, teksa në finalen e madhe, të “Ëembley” në Londër ia arritën të mundin me rezultatin e pastër 2 me 0, “Verdhezinjtë” e Borussia Dortmund.

Dominues total të të sfidës ishin gjermanët, mirëpo një super Thiabout Courtois, i cili u la jashtë grumbullumit të Belgjikës ndali çdo rast të “Verdhezinjve”, derisa Carvajal e Vinicius Junior lëshuan kundërpërgjigjen spanjolle, me dy golat e tyre në fundin e pjesës së dytë e më konkretisht në minutat 74’ e 83’, për të “vulosur” gjithçka.

Kështu, siç theksuam edhe më lart, “Galaktikët” fituan të për herë të 15-të trofeun e UEFA Champions League, më shumë se çdo klub tjetër. Ndërkaq, duhet kujtuar se ky është edicionin e fundit i këtij kompeticioni me këtë format, pasi duke filluar që nga sezoni i radhës do të ndryshojë gjithçka dhe me rregullat e reja pritet të ketë edhe jo pak surpriza.

