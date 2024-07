Policia do të kontrollojë punën e Lotarisë së Maqedonisë

Ministria e Punëve të Brendshme do ta kontrolloj punë e Lotarisë Shtetërore, pasi në opinion dolën informacione se në mënyrë joligjore ka dhënë licenca për organizimin e lojërave të fatit, edhe pse këtë nuk është dashur ta bëj.

Puna e Lotarisë do të kontrollohet pasi më herët me kërkesë të Ministrisë së Financave, Qeveria ua mori licencat dy kompanive që organizonin lojëra të fatit, njërës në Strumicë dhe një në Shkup.

Kryeministri Hristijan Mickoski tha se bëhet fjalë për kompani të cilat kanë punuar në mënyrë joligjore dhe nuk kanë paguar tatim.

Para zgjedhjeve VMRO-DPMNE dhe VLEN e akuzonin ish kryeministrin e parë Artan Grubi se me nënshkrimin e tij janë hapur në mënyrë joligjore tre kompani.

