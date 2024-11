Përgjimet nuk janë ndalur, rikthehen “bombat”, kësaj here me protagonist Mickoskin

Në vitin 2015 kryetari i atëhershëm I LSDM-së, Zoran Zaev, nisi me publikimin e të ashtuquajturave bomba, të cilat e bënë që një vit më vonë t’i fitoj zgjedhjet e të bëhet kryeministër. Një paralajmërim të tillë po e bën edhe kryeministri i tanishëm Hristijan Mickoski. Nga dita e hënë, ai thotë se do të nisë me publikimin e tyre. Por, siç thotë, nuk do ta bëjë si paraardhësi i tij, i cili gjatë publikimit të tyre thirrte media e forca policore. Ajo që ka zbuluar deri tani është se siç tha, shumë prokurorë kanë filliuar të kenë marramendje e diare nga këto paralajmërime.

“Ne nuk funksionojmë si estradë. Sigurisht që unë nuk do të bjë ashtu siç bëhej në të kaluarën para kamerave, mediave, duke thirr njësi speciale për të poshtëruar njerëz, individ e kështu me radhë. Kemi plan, nga e hëna fillojmë me implmentimin e planit. Mjaft ishte pritja, pritëm ju dhamë kohë, është e dukshme që sulmet janë shumë të ashpra me diare, ngërçe në zorrë, kokëdhembje, temperaturë, ankth e kështu me radhë kur do të duhet të nënshkruhet dekreti i fundit për të sjellë drejtësi, tek disa prokurorë, për fat të keq”, ka deklaruar Hristijan Mickoski, raporton SHENJA.

Edhe një ditë më parë nga foltorja e Kuvendit, gjatë seancës për pyetje deputetësh, kryetari i Qeverisë, Mickoski, tha se shumë shpejt opinioni do të dëgjojë se çfarë është bërë me shërbimet e sigurisë, ndërsa shtoi LSDM do të turpërohet dhe do të duhet të kërkojë falje nga ajo se çfarë masash janë marrë, ndjekjet fizike dhe përdorim i metodave të ndaluara.

Kryeministri Hristijan Mickoski edhe më herët ka paralajmëruar aksion të ashpër ndaj gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar. Ndërsa si në fushatë ashtu edhe pasi erdhi në pushtet Mickoski është në qëndrimin që duhet të shpërbëhet Këshilli i Gjykatësve dhe ai i Prokurorëve. /SHENJA/

MARKETING