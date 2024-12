Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë i ftohtë në mëngjes, me diell gjatë ditës me vranësira lokale të ulëta deri në mesatare.

Vranësirat do të rriten në fund të ditës dhe gjatë natës. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-jugperëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej -6 deri në 1, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 4 deri në 9 gradë.

Në Shkup mëngjesi do të jetë i kthjellët dhe i ftohtë, gjatë ditës kryesisht me diell dhe i qetë. Vranësirë ​​në fund të ditës dhe gjatë natës.

Temperatura minimale do të zbresë deri në -3, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 8 gradë.

