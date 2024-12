Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë pjesërisht me vranësira, paradite me mjegull në lugina të veçanta.

Pasdite dhe gjatë natës do të ketë reshje shiu, më të bollshme në pjesët perëndimore (mbi 15 l/m2).

Në malet më të larta reshjet do të bjerë borë. Do të fryjë e dobët deri mesatare, ndërsa pasdite përgjatë luginës së Vardarit, do të intensifikohet era nga drejtimi juglindor.

Temperaturat do të lëvizin nga -3 në 13 gradë

Në Shkup me vranësira të pjesshme, paradite me kushte për shfaqje të mjegullës.

Pasdite dhe gjatë natës do të ketë reshje të herëpashershme shiu. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare juglindore. Temperatura minimale do të jetë 1 gradë, ndërsa maksimalja 9 gradë.

