Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell me vranësira të vogla deri mesatare dhe me erë të dobët deri mesatare nga drejtimi verior. Pasdite në zonat malore do të ketë kushte për reshje të rrëmbyeshme të shkurtëra dhe shtrëngata të rralla. Temperaturat maksimale do të arrijnë nga 27 deri në 35 gradë. Indeksi UV do të jetë 6.

Në Shkup do të mbajë mot me diell në mëngjes me vranësira të ulëta deri mesatare dhe me erë mesatare verilindore. Pasdite në pjesë të luginës do të ketë vranësira të shtuara. Temperatura maksimale do të arrijë deri në 34 gradë.

