OKH Merhamet në bashkëpunim me IHHNL nga Holanda përfundoi me sukses tre projekte të rëndësishme

OKH Merhamet në bashkëpunim me IHHNL nga Holanda përfundoi me sukses tre projekte të rëndësishme.

Këto projekte janë krijuar për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe arsimor në shoqërinë tonë dhe për të ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë.

Aktivitetet e realizuara përfshijnë:

1. Dhënia e 53 koshave për bletarët e rinj: Kjo iniciativë ka për qëllim mbështetje ekonomike për bletarët e rinj, duke u ofruar atyre mjetet e nevojshme për të nisur këtë aktivitet të rëndësishëm dhe të qëndrueshëm.

2. Bursa për 22 studentë: Ne kemi ofruar bursa për 22 studentë të talentuar, të cilët kanë nevojë për mbështetje financiare për të vazhduar studimet e tyre. Kjo do t’i ndihmojë ata të arrijnë ëndrrat e tyre akademike dhe të kontribuojnë në shoqërinë tonë.

3. Çanta me materiale shkollore për 105 fëmijë: Projekti ynë gjithashtu përfshiu dhënien e çantave të mbushura me materiale shkollore për 105 fëmijë, duke u siguruar atyre mjetet e nevojshme për një arsim të suksesshëm dhe për nxitjen e ndjenjës së përgjegjësisë për mësim.

Ne besojmë se këto projekte do të kenë një ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv në jetën e individëve që kanë marrë ndihmë, si dhe në zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë sonë.

MARKETING