MPJ: Korridori 8 është me rëndësi strategjike, por me rëndësi është еdhe gatishmëria për bashkëpunim e Bullgarisë

Ministri i Çështjeve Evropiane Orhan Murtezani në konferencë për media në Qeveri, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari nëse BERZH dhe BE ishin informuar për ridedikimin e parave për hekurudhën në Bullgari, tha se ai ende nuk kishte marrë kërkesë nga Qeveria për ridedikimin e parave për hekurudhën në Bullgari. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme lëshoi deklaratë pasdite në të cilën theksoi se vendi ishte i vetëdijshëm për rëndësinë e tij gjeostrategjike në lidhje me Korridorin 8 dhe si vend kishte zbatuar aktivitete të shumta për ndërlidhjen rajonale dhe përfundimin e aksit Perëndim-Lindje, por vuri në dukje se për të zbatuar me sukses projekte të tilla, ishte veçanërisht e rëndësishme që Bullgaria të ishte plotësisht e përgatitur për bashkëpunim.

“Ministria e Çështjeve Evropiane koordinon të gjithë procesin dhe ne mund t’i qasemi një gjëje të tillë vetëm nëse ka kërkesë të tillë nga ne. Kur të vijë një kërkesë e tillë, së pari do të shohim se çfarë do të thotë në aspektin e projektit, sepse siç e dini, në pjesën e parë nuk mund të ndërhyni më. Atje nuk mund të ndalen punët. Nëse parimi nuk është të investohet në projekt që do të përfundojë në mes të një tuneli në kufirin me Bullgarinë, atëherë një qasje e tillë do të thotë që projekti do të përfundojë në pjesën e parë. Pra, përfundon diku ku nuk mund të përdoret, së pari. Dhe së dyti, duhet të kemi parasysh se është korridor, Shqipëria me Bullgarinë. Për aq sa kam informacion fillestar, te pala shqiptare tashmë po ndërtohet. Pra, do të duhet ta shohim të gjithë projektin pak më gjerësisht në nivelin e korridorit”, tha Murtezani.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme lëshoi një deklaratë pasdite duke deklaruar se Republika e Maqedonisë së Veriut është e angazhuar fuqimisht për arritjen e qëllimeve të vendosura brenda NATO-s dhe krijimin e një infrastrukture rajonale, si pjesë e Rrjetit Evropian të Korridoreve, i cili synon të forcojë ndikimin ekonomik dhe të lehtësojë tregtinë dhe transportin në rajon. Sa i përket Korridorit hekurudhor 8, shton MPJ, Republika e Maqedonisë së Veriut është e vetëdijshme për rëndësinë gjeostrategjike të këtij korridori rrugor dhe si vend po zbaton aktivitete të shumta për lidhjen rajonale dhe përfundimin e aksit Perëndim-Lindje.

“Duke marrë parasysh pozicionin gjeopolitik të korridoreve të transportit 8 dhe 10, Republika e Maqedonisë së Veriut ndërmerr të gjitha aktivitetet e nevojshme për përfundimin dhe modernizimin e tyre. Në fushën e infrastrukturës rrugore, këtë vit përfundon ndërtimi i autostradës nga Kumanova në Kriva Palankë dhe përmes rehabilitimit të përfunduar të rrugës rrugore nga Kriva Palanka deri në kufirin me Bullgarinë, që është një investim total prej 105 milionë eurosh, i cili do të krijojë një zgjidhje të re moderne rrugore që do të ndikojë ndjeshëm në shkëmbimin e mallrave dhe shërbimeve, si dhe rritjen e bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve”, qëndron në kumtesën e MPJ-së.

Si rrjedhojë përkujtojnë se aksi i autostradës Shkup-Kumanovë është rehabilituar plotësisht më parë dhe këto investime kanë zvogëluar kohën e udhëtimit në rrugën Shkup-Sofje në më pak se 2 orë e 30 minuta.

Sa i përket Korridorit hekurudhor 8, shton MPJ, Republika e Maqedonisë së Veriut është e vetëdijshme për rëndësinë gjeostrategjike të këtij korridori rrugor dhe si vend po zbaton aktivitete të shumta për lidhjen rajonale dhe përfundimin e aksit Perëndim-Lindje. Në këtë kontekst, theksojmë se është duke u zhvilluar ndërtimi i hekurudhës nga Kumanova në Beljakovc, që është investim prej 40 milionë eurosh. Njëherësh, theksojmë se është duke u zhvilluar edhe ndërtimi i hekurudhës nga Beljakovci në Kriva Pallankë, e cila është investim me vlerë 155 milionë euro. Përveç kësaj, ne jemi në fazën e një procedure tenderimi për zgjedhjen e një Kontraktori për ndërtimin e aksit të fundit nga Kriva Pallanka në kalimin kufitar Deve Bair, një hekurudhë që përfundon në një tunel të supozuar”, shprehen nga Ministria.

Ata gjithashtu shtuan se Maqedonia e Veriut ndërmori dhe përmbushi të gjitha detyrimet sipas Marrëveshjes bilaterale të vitit 1993 për ndërtimin e vendkalimit kufitar Berovë – Klepallo, si dhe infrastrukturën për vendkalimin kufitar.

“Duke marrë parasysh atë që u përmend më sipër, theksojmë edhe një herë se Maqedonia e Veriut po ndërmerr të gjitha aktivitetet e nevojshme për ndërtimin e disa projekteve të infrastrukturës rajonale në shkallë të gjerë që kanë rëndësi të përbashkët strategjike për vendin, rajonin dhe Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim, theksojmë se për të realizuar me sukses projekte të tilla, është veçanërisht e rëndësishme që të ketë gatishmëri të plotë për bashkëpunim edhe nga ana e Bullgarisë. Me këtë rast, ne sinqerisht presim që Bullgaria të ndërmarrë të gjitha aktivitetet e nevojshme që synojnë përmirësimin e infrastrukturës së Korridorit 8, si dhe të përmbushë detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja bilaterale e vitit 1993 për ndërtimin e vendkalimit kufitar Berovë – Klepallo.

Ministria vlerëson se ndërtimi i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në kornizat rajonale do të zbatohet me sukses vetëm nëse të gjitha vendet përgjatë Korridorit 8 ndërmarrin vazhdimisht aktivitete të përbashkëta për zhvillimin dhe modernizimin e tyre.

Kryeministri Hristijan Mickoski, në lidhje me qëllimin për të rishpërndarë mjetet nga huaja nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe BEI e marrë nga qeveria e mëparshme për ndërtimin e hekurudhës në Bullgari, e cila përfundon në një tunel, pret mirëkuptim nga kreditorët. Mickoski beson se Bullgaria po politizon paralajmërimin e qeverisë për ridedikimin e mjeteve për ndërtimin e hekurudhës në Bullgari, e cila bazohet, thotë ai, në një problem thjesht inxhinierik, sepse nuk ka projekt të qartë nga pala bullgare.

“Nuk po flasim për çfarëdo ndryshimi të interesit. Ne thjesht flasim për mënyrën se si gjërat duhet të vendosen në rrugën e duhur. Mënyra se si janë vendosur, do të ishte çmenduri të biem dakord si Qeveri për një projekt që përfundon në gjysmë tunel në një rrugë të verbër dhe shpenzon gjysmë miliardë euro në para publike, sepse vlera e projektit është 560 milionë euro nga ajo 360 është kredi, ndërsa 200 milionë janë grant. Në fazën e parë, bëhet fjalë për 360 milionë janë para të taksapaguesve maqedonas dhe 200 milionë janë para të taksapaguesve evropianë. Dokumentacioni i tenderit thotë se parimi i përgatitjes së projektit është sipas fidikut të verdhë, që do të thotë se shuma, buxheti që është përcaktuar është një buxhet për zbatimin e këtij projekti dhe se nuk parashikohen penalitete shtesë ose punë shtesë. Por kjo nuk ndodh sepse të dyja palët më pas deklarojnë në dokumentacionin e tenderit se kontraktori ka të drejtë për penalitete dhe punë shtesë. Që do të thotë se është praktikisht një fidik i kuq, kështu që shumë lehtë projekti mund të arrijë 750, 800 milionë euro. Këtë e them si inxhinier jo si kryeministër, do të thotë minimum 500 milionë euro nga buxheti, nga qytetarët dhe 200 milionë euro nga taksapaguesit evropianë për 24 kilometra, 22 tunele që do të përfundojnë në gjysmë tuneli në një rrugë të verbër pa e ditur se çfarë do të ndodhë në anën bullgare, sepse nuk ka projekt të qartë nëse tuneli do të vazhdojë”, tha dje Mickoski.

Manuel Saracin, i dërguari i posaçëm gjerman për Ballkanin Perëndimor, komentoi në një deklaratë për mediat bullgare javën e kaluar se Korridori evropian i transportit 8 është me rëndësi strategjike për rajonin, por që sipas tij, Qeveria e re në Shkup këtë javë tregoi se kishte humbur interesin për zbatimin e tij dhe se në vend të këtij korridori, përparësi iu dha Korridorit 10 në Shkup.

