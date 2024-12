Miratohen ndryshimet ligjore për të përshpejtuar ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d

Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi sot ndryshimet ligjore që duhet të mundësojnë përshpejtimin e ndërtimit të seksioneve autostradë të korridoreve 8 dhe 10d, me vendime që rregullojnë mënyrën e pagesës për punimet që lidhen me shpronësimin.

Në vazhdim të seancës së 22-të, me 64 vota “për”, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përcaktimin e interesit publik dhe emërimin e partnerit strategjik për realizimin e projektit për ndërtimin e projektit të Korridorit 8 infrastrukturor për autostradën Trebenishtë – Strugë – Qaf Thanë është miratuar dhe Korridori 10 d (pjesa e autostradës Prilep – Manastir), me propozimin e grupit të deputetëve të VMRO-DPMNE-së.

“Gjatë ndërtimit, gjegjësisht zbatimit të projektit, u vendos nevoja për të rregulluar mënyrën e pagesës së punimeve që kanë të bëjnë me shpronësimin, e cila është një element i mëparshëm i domosdoshëm për zbatimin e qetë dhe të përshpejtuar të projektit me interes publik., pra ndërtimi i Korridorit 8 dhe Korridorit 10d”, thuhet në njoftim.

Neni 1 specifikon mënyrën e sigurimit të burimeve financiare dhe pagesës për shërbimet dhe punimet e ofruara për zbatimin e projektit. Neni 5 është rafinuar, për sa i përket përcaktimit të ndarjes së fondeve të nevojshme për kryerjen e punimeve në lidhje me shpronësimin e nevojshëm për realizimin e ndërtimit të korridoreve 8 dhe 10d, pra që pagesa do t’i bëhet investitorit në formën të një transferimi nëpërmjet Ministrisë së Transporteve.

