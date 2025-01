Minçev: pagat në administratë janë të ulëta, por rritja shtesë për 30 përqind është shumë e madhe

Ministri i Administratës Publike Goran Minçev nuk mund të thotë nëse do të plotësohet kërkesa e punëtorëve në disa nga ministri për rritje shtesë të pagave prej 30 përqind. Në një intervistë për TV 24, ai nuk mohoi se pagat e punonjësve në Administratën Publike janë të ulëta, por mendon se shuma që ata kërkojnë është shumë e madhe.

“Kjo çështje duhet të diskutohet me disa ministri, në radhë të parë me Ministrinë e Financave për fondet e mundshme shtesë në buxhet që do ta siguronin këtë 30 përqind. Unë mendoj se kjo shumë është shumë e madhe. Fakti është që pagat në administratë janë të ulëta por ka dy opsione, marrëveshje kolektive për të gjithë, ose marrëveshje kolektive individuale për çdo institucion veçmas”, tha Minçev.

I pyetur nëse të punësuarit në disa nga ministritë do të marrin shtesën e kërkuar prej 30 përqind në pagë, ministri tha:

“Unë nuk mund t’i përgjigjem kësaj pyetje. Kjo është çështje diskutimi me sindikatat në një kontekst më të gjerë.”

Ai theksoi se kërkesës së tyre mund t’i përgjigjet kur të sigurohen fondet përmes Ministrisë së Financave. Sipas tij për këtë nevojitet kohë sepse kanë gjetur vrima të mëdha në buxhet nga paraardhësit e tyre dhe shtoi se problemet e grumbulluara gjatë 30 viteve të fundit nuk mund të zgjidhen brenda natës.

Ministri informoi se ka pasur takim me kryetarin e sindikatës së punëtorëve, ku janë pajtuar që të paraqesin vërejtje me shkrim për ligjet e administratës publike me të cilat nuk pajtohen dhe të takohen në gjysmën e dytë të javës së ardhshme për të diskutuar se çfarë mund të përdoret për përmirësimin e këtyre zgjidhjeve ligjore.

MARKETING