Mickoski: Të kemi kujdes dhe mos biem në grackën e fushatës parazgjedhore në Bullgari

Kryeministri Hristijan Mickoski mendon se duhet të kujdesemi për interesin tonë kombëtar dhe të mos biem në grackën e fushatës parazgjedhore në Bullgari. Është për të ardhur keq që në mungesë të një vizioni, projektesh dhe strategjie serioze, tema kryesore në Bullgari është Maqedonia dhe çështja maqedonase.

“Uroj atyre një fushatë të suksesshme dhe për të shtatën herë të zgjedhin një qeveri stabile dhe politike me të cilën ne si maqedonas do të mund të ndërtojmë marrëdhënie të mira fqinjësore dhe reale. Kjo është ajo që pritet nga fqinjët e mirë dhe për këtë arsye ekziston Marrëveshja për fqinjësi të mirë”, tha Mickoski nga komuna e Shtipit, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit me retorikën e ashpër nga Sofja.

Lidhur me kërkesën e eurodeputetëve nga GERB-i bullgar për përjashtimin e VMRO-së nga Partia Popullore Evropiane, Mickoski thotë:

“Nuk është një prilli, por do të ishte një shaka e mirë një prilli”, theksoi Kryeministri.

Lidhur me vizitën në Bruksel dhe takimin me zyrtarët kryesorë të BE-së, Mickoski informoi se kanë pasur takime të dobishme. Megjithatë, ai thekson se në shtatë vitet e fundit “shumë nga gjërat që bashkëbiseduesit e tyre i kanë dëgjuar për herë të parë”.

