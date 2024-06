Mickoski: Së shpejti do formohet Qeveria e re, do ta transformojmë shtetin

Pas marrjes së mandatit, kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski ka deklaruar se do ta realizojnë programin e premtuar para qytetarëve, e që mori mbështetje masive në zgjedhje.

Mickoski, përcjell SHENJA, ka deklaruar se do të arrijnë që ta transformojnë shtetin.

“Së shpejti nga sot do të formohet Qeveria e re reformuese e cila do të ketë qëllim kryesor të ecin proceset para. Të mos fundosemi si shtet dhe shoqëri në moçal, por ta zhvillojmë shtetin tonë, qytetarët të ndjehen mirë, të mos ketë qytetarë të rendit të parë dhe të dytë, të zhvillojmë punët në ekonomi, na pret një cikël i fort investues në ekonomi”, ka deklaruar Mickoski.

Kryeministri i ardhshëm nuk deshi të zbulojë propozim emrat që ministra, ngase siç tha, prej sot fillojnë bisedimet brendapartiake dhe koalicionit për anëtarët e Qeverisë.

