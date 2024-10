Mickoski: Qeveria pret mendimin e Anti-Korrupsionit për rastin e kreut të ASK-së, Bojan Hristovski

Kryeministri i vendit, Hristian Mickoski ka konfirmuar se kreu i ri i Agjencisë për Siguri Kombëtare, Bojan Hristovski posedon certifikatë sigurie për sekrete shtetërore, duke iu përgjigjur kështu akuzave të opozitares LSDM se Hristovski ka biografi të dyshimtë dhe me dokumente të falsifikuara profesionale.

Duke folur për atë nëse certifikata TOEFL për njohjen e gjuhës angleze e marrë në Pllovdiv të Bullgarisë është e falsifikuar ose jo nga Hristovski, kryeministri tha se do të pres mendimin dhe vendimin e komisionit për parandalim të Korrupsionit i cili kujtojmë se ka hapur lëndë për të vërtetuar nëse certifikata e paraqitur nga Hristovski është e falsifikuar.

“Ai posedon certifikatë për siguri dhe sekrete shtetërore. Kurse lidhur me pyetjen se çfarë do të ndërmerr Qeveria, do ta presim mendimin e Komisionit për Parandalim të Korrupsionit”, deklaroi Mickoski.

Sot mediumet bullgare e cilësuan skandal emërimin e Hristovskit në krye të ASK-së, pasi siç thanë prej atje, Maqedonia e Veriut ende nuk ka kërkuar nga autoritetet bullgare të vërtetojnë certifikatën e falsifikuar të Hristovskit që figuron se e ka marrë në Pllovdiv të Bullgarisë.

