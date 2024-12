Mickoski: Nuk do të spekulojë se ku është Grubi, por nuk është i pastër si loti

Kryeministri Hristijan Mickoski është pyetur sot lidhur me deklaratat e zv/kryeministrit Izet Mexhiti, i cili për mediat në Shqipëri tha se Artan Grubi gjendet në shtetin shqiptarë.

Mickoski tha se nuk dëshiron të spekulojë dhe se ka informacione të ndryshme për vendndodhjen e Grubit.

Ai tha se po të ishte i pastër siç pretendonte, Grubi nuk do të ikte.

“Ka informacione të ndryshme. Nuk do të spekuloja nëse është në Shqipëri ose në Kosovë. Është fakt që nuk është i pastër si loti, sepse po të ishte i pastër si loti, nuk do të kishte nevojë që të ishte i arratisur nga drejtësia, por do të vinte këtu për ta mbrojtur pafajësinë e tij”, tha Mickoski.

