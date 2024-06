Mickoski njofton për investim prej 450 milionë euro në energjetik

Kryeministri Hristijan Mickoski, ka njoftuar sot prej 450 milionë euro në sektorin energjetik. Ky investim, sipas Mickoskit, raporton SHENJA, do të sjellë pavarësim të tërësishëm energjetik të Maqedonisë.

“Nga era e Maqedonisë, investim në energjetik për më tepër para në buxhetin e Maqedonisë. Premtova punë për popullin dhe këtë po e realizojmë. Sot kam njoftuar për një investim prej rreth 450 milionë euro nga Alkazar Energy, për pavarësim tërësisht ekonomik të Maqedonisë.

Energji për 100 000 mijë amvisëri nga këto mullinj me erë. 55 mullinj me erë do të prodhojnë një teravatë energji elektrike ose një milion megavat orë. Afërsisht 20% nga prodhimi i tërësishëm i energjisë elektrike në vend. 630 vende të reja të punës”, ka shkruar Mickoski.

