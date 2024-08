Mickoski: Kemi informacione se BDI përgatitë destabilizim të vendit në vjeshtë!

Kryeministri Hristijan Mickoski tha se BDI në tentim për ta mbrojtur kapitalin e fituar këto 22 vite, do të ndërmerr hapa në drejtim të destabilizimit të vendit që sipas tij është shumë e rëndësishme të potencohet.

“Ne si qeveri kemi të drejtë të plotë ta mbrojmë integritetin territorial dhe paqen e qytetarëve e që është qëllim i një shteti. Në bazë të informacioneve presim që kjo të ndodhë këtë vjeshtë të presim që koha të jep përgjigje, nëse ato informacione do të konfirmohen ose nuk do të jenë të sakta”, tha Mickoski, raporton SHENJA.

