Mickoski: BDI është rrugës së radikalizmit dhe kriminalizimit, paraqet rrezik jo vetëm për Maqedoninë por edhe për rajonin

BDI është rrugës radikalizimit dhe kriminalizimit. Këtë e ka deklaruar kryeministri Hristijan Mickoski, duke shtuar se strategjia e tyre është e gabuar, ndërsa perceptimi në opinion për partinë drastikisht ka ndryshuar në krahasim më të kaluarën.

“Mendoj se BDI është parti politike e cila për momentin paraqet kërcënim dhe paraqet element radikal militant, jo vetëm këtu tek ne por edhe në rajon”, ka deklaruar Mickoski, raporton SHENJA.

Kryeministri shprehu kritika serioze për mënyrën se si BDI vazhdon të funksionojë, duke veçuar në veçanti rastin e Artan Grubit, i cili, siç theksoi ai, është futur në listën e zezë të sanksioneve të SHBA-së për shkak të korrupsionit dhe kriminalitetit.

“Pasi është irelevante dhe plotësisht e parëndësishme çfarë mendon VMRO-DPMNE. VMRO-DPMNE është një parti politike që ka qëndrimin e saj, dhe e kuptoj që ndoshta për ta kjo mund të jetë irelevante. Por duhet të jenë të vetëdijshëm se futja e Grubit në listën e sanksioneve të SHBA-së, për arsye të lidhura ngushtë me kriminalitetin dhe korrupsionin, automatikisht nënkupton se e gjithë struktura e tyre është e kontaminuar me kriminalitet dhe korrupsion në sytë e partnerëve tanë strategjikë,”

theksoi ai.

Mickoski ishte i prerë se, edhe pse BDI ka të drejtën demokratike për të ndjekur politikën e saj, nëse nuk i përdor instrumentet demokratike, shteti do të duhet të reagojë.

“Për aq kohë sa dikush përdor instrumentet demokratike për të ndjekur politikë dhe metoda, kjo është e pranueshme. Në momentin e parë kur ato nuk përdoren, atëherë shteti do të duhet të reagojë”, ka deklaruar Mickoski.

