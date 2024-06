Mexhiti: Nuk jemi shumë të kënaqur që Stoilkoviq do të jetë koleg i yni në Qeveri

Kryetari i Lëvizjes Demokratike në tribunën e koalicionit VLEN, ka deklaruar se ata nuk janë të kënaqur

që Stoilkoviqi do të jetë pjesë e qeverisë së re por shtoi se e pranojnë ngase vjen nga koalicioni i VMRO-së.

”Nuk jemi shumë të kënaqur që Stoilkoviq do të jetë koleg i yni në Qeveri, për shkak të qëndrimeve të tij atë nuk e kemi sjellur ne e kemi gjetur nga BDI. Sepse 10 vitet e kaluara ka qenë në koalicion me BDI, qe 10 vite ka siguruar shumicën në Qeveritë e kaluara. Fundi fundit politika është arti i të mundshmes ne do e pranojmë sepse është partner i koalicionit më të madh në Qeveri, por aj udhëheq me dikaster që është shumë i vogël dhe do merret vetëm me pakicat në Maqedoni”, ka deklaruar Mexhiti.

