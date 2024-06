Mexhiti: Ne do ta bëjmë ndryshimin, do t’i themi stop presioneve politike dhe revanshizmit

Zv/kryeministri Izet Mexhiti, pas votimit të qeverisë së re, ka shkruar se tani po hapet një kapitull i ri në politikbërjen në Maqedoninë e Veriut.

Ai ka thënë se ata prej nesër do të fillojnë me punë, përkushtim, me qëllim rikthimin e shpresës në shoqërinë.

“Ne do të bëjmë NDRYSHIMIN, jo vetëm ndërrimin e këtyre strukturave të deritanishme, apo zëvendësimin e një strukture korruptivo klienteliste me një tjetër.

Ne do të përpiqemi maksimalisht që t’ia kthejmë dinjitetin e mohuar profesionistit, mësuesit, policit, mjekut, administratorit, motrës medicinale, drejtoreshës e zejtarit; do t’u themi bashkërisht STOP presioneve politike e revanshizmit. Do të jemi në shërbim të të gjithëve, atyre që na votuan dhe atyre që nuk na votuan, sepse pushteti për ne paraqet mjet për t’u shërbyer qytetarëve, jo për të sunduar.

Do të mundohemi të krijojmë kushte që ta ndalojmë migrimin ndërsa diasporen ta kthejmë në vendlindje.

Besimin e humbur të qytetarëve ndaj politikës dhe politikanëve për shkak të keqpërdorimit të këtij besimi, sinonim i të cilit ishte llotaria dhe lojërat e fatit, do të mundohemi ta rikthejmë me shërbim ndaj qytetarëve, çdo ditë, duke i luftuar pandërprerë devijimet që i solli pushteti i kriminalizuar në ikje dhe duke bërë luftë të pakompromis me krimin dhe korrupsionin.

Korrupsioni është kthyer në epidemi të shoqërisë sonë. Ai po e han pasurinë e shtetit, pensionin e punëtorit, sigurimin shëndetësor të nevojtarit. Korrupsioni nuk ka përkatësi etnike dhe nuk guxon të trajtohet në atë mënyrë! Kush ka keqpërdorur pozitën dhe funksionin për t’u pasuruar do të përgjigjet, dhe drejtësia e vonuar do të mbërrijë! Nuk do të falen për korrupsion as shqiptarët, as maqedonasit, as të tjerët, sepse vetëm kështu do të sigurohemi se shteti i së drejtës dhe zbatimi i ligjit janë në funksion në vendin tonë.

Sonte do të pranoj detyrën e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të mjedisit jetësor dhe planifikimit hapsinor. Në këtë detyrë vij me mbështetjen dhe besimin tuaj. Gjatë ushtrimit të kësaj detyre në vëmendje do të kem edhe fjalët e intelektualëve, edhe idealet e patriotëve, edhe guximin e luftarëve, edhe mallin e mallëngjimin e familjeve të dëshmorëve. Do të punojmë me nder e përkushtim, që amanetet e tyre t’i materializojmë dhe për secilin shqiptar ta bëjmë Maqedoninë e veriut një vend më dinjitoz për të jetuar.

Kalojmë në VEPRIM!”, ka shkruar Mexhiti.

