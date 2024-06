MASH: U anulua vendimi, Universiteti Ndërkombëtar i Strugës nuk mund të themelojë Fakultetin e Shkencave Shëndetësore

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës nuk mund të themelojë Fakultetin e Shkencave

Shëndetësore. Vendimi i sjellur nga udhëheqja paraprake e qeverisë është anuluar, ndërsa

informacioni është konfirmuar sot në seancën e parë të Qeverisë së re.

“Edhe pse Projekti për themelimin e Fakultetit nuk i plotësonte kushtet ligjore, Qeveria e

mëparshme kishte sjellur vendim me të cilën kishte dhënë miratimin që i njejti të realizohet.

Kjo është konstatuar nga institucionet kompetente pas revidimit të aktiviteteve te realizuara

gjatë procedurës së deritanishme.

Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për profesion të rregulluar konform Direktivës së

Komisionit Evropian 2005/36 dhe 2013/55, janë të nevojshme analiza thelbësore dhe të

hollësishme përpara qasjes për dhënien e Miratimit për kryerjen e veprimtarive të arsimit të

lartë për arsimimin e këtij lloj kuadri. Në rastin konkret, nuk janë bërë analiza për nevojat e

kuadrit të tillë si dhe për kushtet për arsimimin dhe trajnimin e tyre, as nuk janë kryer

konsultime me shoqatat relevante dhe autoritetet kompetente me atë rast.

Duke marrë parasysh mospërputhjet serioze dhe të shumta të konstatuara, Bordi i

Akreditimit anuloi Aktvendimin me të cilin akreditohet projektit për themelimin e fakultetit,

ndërsa Ministria e Arsimit dhe Shkencës anuloi Aktvendimin për fillimin e punës, të sjellur

nga ministri paraprak”, thuhet në njoftimin e MASH-it.

