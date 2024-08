LSDM: Pyesim Gashin, a është etike sipas tij të shkojë në dasëm në Kosovë me veturë zyrtare?!

Nga LSDM kanë reaguar sot lidhur me shkuarjen e kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi në Kosovë, duke thënë se skandalet e koalicionit VMRO-DPMNE dhe VLEN nuk ndalen dhe secili që vijon është më skandaloz se ai i mëparshmi.

“Pas raportimeve në media se Afrim Gashi ka marrë pjesë në një dasmë në Kosovë privatisht me gjithë rrethin e tij të sigurisë, sot institucionet e MPB-së dhe Kuvendit i detyrohen më shumë përgjigje. Përpjekjet e pasuksesshme të djeshme për të mbuluar lajmin nuk do të zhduken.

Toshkovski dhe MPB të përgjigjen sa më shpejt, a ka pasur Gashi me vete urdhër udhëtimi dhe dokumentacion për këtë dasmë? Mbi çfarë baze është dhënë urdhri dhe për sa ditë? Ne kërkojmë që urdhrat, natyrisht nëse ekzistojnë, të bëhen publike. Qytetarët nuk u besojnë më fjalëve të Toshkovskit dhe MPB-së, duhen dëshmi. Më tej duke pyetur skandalistin Gashi, të përgjigjet para qytetarëve, a është etike të marrësh nusen në Kosovë me veturë zyrtare? A e di ai që mund të udhëtojë me automjet privat edhe pse sigurimi i tij mund të përdorë automjete zyrtare? A e di ai që është poshtërim për shtetin që personi i rangut të dytë të shkojë në dasma dhe nuse me makinë kompanie në vendet fqinje?”, thuhet në reagimin e LSDM-së.

