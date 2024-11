“Logos-A” sjell veprën 7 vëllimshe me mbi 30 vepra të rilindasit kombëtar Sami Frashëri

“Logos-A”, në vigjilje të Panairit të Librit – Tirana 2024, para lexuesve shqiptarë, sjell veprën 7 vëllimshe me mbi 30 vepra të rilindasit kombëtar Sami Frashëri.

Komunikata e plotë e Sh.B. “Logos-A”:

Libri: 𝗩𝗘𝗣𝗥𝗔 𝗜-𝗩𝗜𝗜

Autor: 𝘚𝘢𝘮𝘪 𝘍𝘳𝘢𝘴𝘩ëri

Në vigjilje të hapjes së edicionit të 27-të të Panairit të Librit në Tiranë, Logos-A sjell veprën në 7 vëllime të enciklopedistit, eruditit dhe rilindësit tonë kombëtar Sami Frashëri.

Kjo kolanë veprash e cila botohet me rastin e 120 vjetorit të vdekjes së tij, paraqet mbi 30 vepra nga krijimtaria e Sami Frashërit me përmasa të mëdha dhe me vlera edhe më të mëdha.

Shtatë vëllime nuk janë ribotim i radhës, por një botim i ri nga fakti që para së gjithash, janë përfshirë tekste të reja, që nuk janë botuar më parë.

𝗟𝗼𝗴𝗼𝘀-𝗔

Frymëzimi vazhdon…

