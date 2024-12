LOGOS-A risjellë veprën poetike “Safahat” të Mehmet Akif Pejanit në gjuhën shqipe

Sh.B. “Logos-A”, gjatë këtyre ditëve ka risjellë veprën poetike të Mehmet Akif Pejanit (Ersoj), “Safahat” në gjuhën shqipe.

Komunikata e plotë e Logosit:

𝗩𝗘𝗣𝗥𝗔 𝗣𝗢𝗘𝗧𝗜𝗞𝗘 𝗘 𝗠𝗘𝗛𝗠𝗘𝗧 𝗔𝗞𝗜𝗙 𝗣𝗘𝗝𝗔𝗡𝗜𝗧 𝗘 𝗥𝗜𝗦𝗝𝗘𝗟𝗟𝗘̈ 𝗡𝗘̈ 𝗚𝗝𝗨𝗛𝗘̈𝗡 𝗦𝗛𝗤𝗜𝗣𝗘

Shumë nga personalitete të shquar dhe aq të rëndësishëm që jetuan në fund të shek. XIX dhe fillim të shek. XX, që i kontribuuan jetës kulturore, sociale e politike qoftë osmane e më pas edhe asaj turke kishin origjinë nga viset e ndryshme shqiptare. Ndonëse roli i tyre nuk mund të reduktohet vetëm në një shtresë identitare, ata ngelin dysi ndërmjet asaj çfarë janë për nga origjina dhe që i përkasin për nga vepra.

S’do mend se i kësaj natyre ishte edhe figura e përndritur e poetit dhe shkrimtarit të madh me origjinë nga fshati Shushicë e Pejës, hartuesi i himnit kombëtar turk “𝐼𝑠𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑠̧𝑖”, Mehmet Akif Ersoj.

Se ai ka qenë i lidhur me vendin e origjinës së tij po e sjellim një varg poetik që ai me aq shumë dhimbje ia kushtoi Kosovës:

𝐶̧’𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑎𝑗𝑜 𝑓𝑢𝑠ℎ𝑒̈ 𝑒 𝑠ℎ𝑘𝑟𝑒𝑡𝑒̈ 𝑞𝑒̈ 𝑑𝑢𝑘𝑒𝑡 𝑎𝑡𝑗𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔

𝐸 𝑞𝑒̈ 𝑟𝑟𝑖 𝑎𝑠ℎ𝑡𝑢 𝑒 ℎ𝑖𝑑ℎ𝑒̈𝑟𝑢𝑎𝑟?

‐ 𝐴 𝑠’𝑒 𝑛𝑗𝑒ℎ? 𝐾𝑜𝑠𝑜𝑣𝑎!

𝑃𝑜 𝑠𝑖 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑎 𝑛𝑗𝑖ℎ𝑗𝑒?

𝑃𝑜, 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑠𝑒 𝑠’𝑒 𝑛𝑗𝑒ℎ, 𝑘𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑑𝑟𝑒𝑗𝑡𝑒̈,

𝑆’𝑘𝑎 𝑙𝑒̈𝑛𝑒̈ 𝑔𝑢𝑟 𝑚𝑏𝑖 𝑔𝑢𝑟 𝑒𝑔𝑒̈𝑟𝑠𝑖𝑟𝑎 𝑒 𝑡𝑒̈𝑟𝑏𝑢𝑎𝑟!

Kësaj radhe për ta njohur më për së afërmi veprimtarinë e tij prej shkrimtari dhe poeti, Kuvendi i Madh Popullor i Republikës së Turqisë, në krye me kryetarin e saj prof. dr. Numan Kurtulmush, lexuesit shqiptar ia sjell veprën poetike të Mehmet Akif Pejanit 𝙎𝒂𝙛𝒂𝙝𝒂𝙩 – 𝙁𝒍𝙚𝒕𝙚̈𝒕. Kjo paraqet nder dhe respekt që ky Kuvend ia bën kombit dhe kulturës shqiptare.

Organizimi i projektit për përkthimin, redaktimin profesional, redaktimin gjuhësor dhe përgatitjen teknike është realizuar nga SHB Logos-A nën përkujdesjen e Adnan Ismailit.

Në fakt ky botim që tani e keni në duar është ribotim i të njëjtës vepër botuar vite më parë nga kjo vatër botuese.

Vepra 𝙎𝒂𝙛𝒂𝙝𝒂𝙩 – 𝙁𝒍𝙚𝒕𝙚̈𝒕, e cila në kuadër të këtij botimi të formatit të madh me rreth 550 faqe, që ngërthen shtatë libra dhe 2 shtojca, paraqet shkrimet, ligjërimet dhe poezitë e Mehmet Akifit për zhvillimet e kohës në të cilën ai jetoi. Konsiderojmë që kjo vepër sublime mund të shndërrohet në objekt hulumtimi e studimi për profilet e ndryshme shkencore, duke filluar nga ato letrare, historike, sociologjike, etj.

Njëherit duhet potencuar që botimi i kësaj vepre paraqet përmbylljen e veprimtarisë sonë botuese për vitin 2024.

