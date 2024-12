Krerët e VLEN-it takohen me kryetarin e Kuvendit të Madh Kombëtar të Turqisë, Numan Kurtulmush

Drejtuesit e koalicionit VLEN, kanë njoftuar se gjatë ditës së sotme kanë zhvilluar një takim me kryetarin e Kuvendit të Madh Kombëtar të Turqisë, z. Numan Kurtulmush.

“Sfidat politike, rotacioni politik si dhe bashkëpunimi i frytshëm me Turqinë ishin disa nga temat e shtjelluara bashkërisht me Izetin, Zekën dhe Arbenin në takimin e sotëm me kryetarin e Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë, prof. Dr. Numan Kurtullmush.

Mirë se erdhe në Maqedoni të Veriut!”, ka shkruar kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami.

MARKETING