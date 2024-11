Kërcënimi ndaj deputetëve të BDI-së, Bexheti: A qerpiku nuk na lëviz, e jo më përcaktimin tonë!

Deputeti i BDI-së, Blerim Bexheti, ka komentuar kërcënimin që ka ardhur në adresën e elektronike të BDI-së.

Ai shkruan se ky nuk është kërcënimi i parë që është drejtuar grupit parlamentar të BDI-së këtyre ditëve, shkruan SHENJA.

Megjithatë, Bexheti, thotë se ky kërcënim nuk i zmbraps ata.

“Ky është kërcënimi i radhës, jo i pari, gjatë këtyre ditëve drejtuar grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim!

Po a me të vërtetë ju ka lanë mendja dhe mendoni se me kështu kërcënime frikësoni dikë?

Veç ta keni të qartë… as qerpiku nuk na lëviz, e jo më përcaktimi ynë!

Organet e shtetit duhet të bëjnë punën e tyrë e ne bëjmë punën tonë!”, ka shkruar Bexheti.



MARKETING