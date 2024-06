Kasami: Shqiptarët nuk kanë gjak për të derdhur, që dikush të bëhet milioner

Kryetari i Lëvizjes Besa Bilall Kasami ka thënë se shqiptarët nuk kanë gjak për të derdhur që persona të caktuar të pasurohen. I pyetur nga gazetarët lidhur me deklaratat e kryetarit të BDI-së Ali Ahmeti se shqiptarët kanë gjak aq gjak për ti dalë zot vetes.

Kasami thotë se pret që Fronti Europian të jetë opozitë konstruktive.

“Parimi që ne e mbështesim është që suksesi dhe rezultatet e qeverisë varen se sa e fuqishme është opozita. Numrat i kanë dhe besoj që edhe vullnetin do ta kenë që të jenë një opozitë e fuqishme dhe nga kjo do të varen rezultatet tona në qeveri”, shtoi Kasami.

