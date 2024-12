Kasami: Gjykatësit të jenë të vetëdijshëm se çdo vendim i tyre mund të ketë pasoja për shtetin, të drejtat i kemi fituar me mund por edhe me gjak

Kryetari i komunës së Tetovës, Bilall Kasami i ka bërë ftesë Gjykatës Kushtetuese, që të mos dalin jashtë kompetencave të tyre dhe të mos futen në tema politike dhe tema të cilat, sipas tij, dëmtojnë marrëdhëniet ndëretnike në vend.

“Çdo e drejtë e komuniteteve, në këtë rast të shqiptarëve është fituar me mund, por në momente të caktuara edhe me gjak dhe nuk besoj se i ndihmon askujt çdo vendim i cili do të degradojë të drejtat e shqiptarëve. E dimë që gjuha e cdo populli është vlerë shtesë për një shtet dhe prandaj unë kërkoj nga gjykatësit kushtetuese që para interesave të disa grupacioneve të cilët nuk ja duan të mirën këtij vendi t’i vendojnë interesat e Maqedonisë së Veriut, interesat e shtetit në të cilin jetojnë dhe për të cilin duhet të kujdesen edhe ata me përgjegjësitë të cilat i kanë marrë”, tha Kasami, raporton SHENJA.

Ai tha se gjjykatësitë duhet të jenë të vetëdijshëm se çdo vendim i tyre mund të ketë pasoja për vet shtetin.

