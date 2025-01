Ilire Dauti: S’jeni të vetëdijshëm sa e çka mundem të duroj unë, por nënshtrimin te ju e te asnjë tjetër, assesi

Deputetja Ilire Dauti në arsyetimin e saj për dorëheqjen nga pozita e kryetares së Komisionit për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini ka deklaruar se ka zgjedhur të veprojë e lirë e pakushtëzuar për të mbrojtur vlerat bazë të demokracisë siç janë liria dhe barazia pa mos u zmbrapsur pak por duke u ripozicionuar për të njëjtin qëllim.

“Në këtë rrugë zgjodha edhe kur të gjithë në mandatin e kaluar na u vërsulët Aleancës për Shqiptarët dhe mua njeherë kur sollëm ligjin për shtetësi që ashtu siç e dini duke shfrytëzuar mekanizmat demokratik që i mundësonte rregullorja bllokuam Kuvendin me mijëra amendamente por bëmë që Ligji të miratohet. Dhe unë këtë rrugë zgjodha edhe kur u kritikova e u kërcënova nga deputet e VMRO së se jam duke e keqpërdorur rregulloren kur përmes mekanizmit të pytejeve të deputetit kërkoja implementim të ligjit për shtetësi, dhe ju mbetët me kërcënimet e unë dhe Aleanca për Shqiptarët me realizimin e të drejtës elementare të mijëra qytetarëve siç është shtetësia”, tha Dauti.

Dauti tha se 61 deputetët me veprimet që kanë bërë jo që nuk i doni vëtëm të tjerët por ju jeni të padobishëm edhe për kombin tuaj.

“E me votimin e interpelancës përveç se keni mbetur në lëvoshgëzën e gabimeve të juaja e që doni ti krijoni një argument Afrimit për ta shpëtuar e për ta ç’fajësuar veten nga pakorektësia juaj asgjë nuk keni arritur. Asgjë nuk keni zgjidhur përveç se keni mbetur në lëvoshkëzën e gabimeve të juaja e nuk ja jepni vetes mundësinë ta provoni çka don të thotë ta ndash gjenë edhe me tjetrin e tja kuptosh hallin qytetarit qe provojnë ta duan shtetin por që shteti nuk i don.

Prandaj të tillëve si ju, duke e mbyllur fjalën time e duke ju kërkuar ndjesë qytetarëve për fjalorin du të ju them: ecni more bahuni, shporuni se nuk më vlen mendimi i juaj për sa kohë që nuk dini për vete çka duhet bëni. S’jeni të vetëdijshëm sa, e çka mund të duroj por nënshtrimin te ju e te asnjë tjetër asesi.

E ti i panderuar Afrim Gashi dil dhe tregoju shqiptarëve për çka të duhet konkluza që nxore në votim, e për çka të duhet që unë të vazhdoj me Komisionin pas miratimit të asaj konkluze.”, tha deputetja Dauti.

